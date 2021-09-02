تعرف على اهم العلامات التي يسببها نقص فيتامين B12

المستقلة / – يقوض نقص فيتامين B12 البنية الحيوية للجسم، ما يتسبب في حدوث “تسونامي” من الأعراض.

ويساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم وفي تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع خلايانا.

وإذا قصرت في تناول الفيتامين، فإن الدور الذي يلعبه يصبح واضحا للغاية. ويشار إلى أن أعراض نقص فيتامين B12 واسعة النطاق. وتتمثل إحدى طرق اكتشاف مستويات B12 المنخفضة في الشعور لمس اللسان وتقييم قوامه.

ووفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLB)، يمكن أن يكون اللسان الناعم علامة على نقص فيتامين ب 12.

وتشمل العلامات الأخرى على لسانك ما يلي:

-أثخن من المعتاد

-أحمر اللون

ويحذر المعهد الوطني للقلب والرئة والدم من أنه إذا تُرك دون علاج، “فقد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف الأعصاب. وهذا يمكن أن يسبب وخزا وتنميلا في اليدين والقدمين، وضعف العضلات، وفقدان ردود الفعل”.

كما أوضح المعهد: “قد تشعر أيضا بعدم الاستقرار وتفقد توازنك وتواجه صعوبة في المشي. ونقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب ضعفا في العظام وقد يؤدي إلى كسور في الورك”.

ويجب زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين B12، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

وتشرح الهيئة: “يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم”.

ومن المهم تشخيص نقص فيتامين B12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن. وتحذر هيئة الخدمات الصحية من أنه “على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تم إهمالها”.

وتضيف: “كلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم”.

ما الذي يسبب نقص فيتامين B12

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين B12: فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

ويعد فقر الدم الخبيث السبب الرئيسي لانخفاض فيتامين B12، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تمنع الجسم من امتصاص فيتامين B12.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص الفيتامين نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامهم الغذائي.

كيفية علاج انخفاض فيتامين B12

يعتمد علاج فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

ويمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

وهناك نوعان من حقن فيتامين B12: الهيدروكسوكوبالامين والسيانوكوبالامين.