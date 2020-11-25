تعرف على الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط وأوربا

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المستقلة/- تصدرت “سامسونج ” مبيعات الهواتف الذكية  في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالربع الثالث  من عام 2020.

ووفقًا لتقرير شركة الأبحاث “إنترناشونال داتا كورب” شحنت “سامسونج 29.6 مليون جوال ذكي في سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بحصة سوقية 31.8%. .

تلتها شركة التكنولوجيا الصينية “شاومي” التي شحنت 13.4 مليون جوال ذكي في سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحصة سوقية 14.4%.

واحتلت الشركة الصينية “ترانسيون” المركز الثالث بحصة 13.4%، بينما تراجعت “آبل” إلى الترتيب الرابع بحصة 12.7%، كما انخفضت “هواوي” إلى المرتبة الخامسة.

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