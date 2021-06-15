تعرف على المتأهلين للمرحلة النهائية بتصفيات آسيا للمونديال

المستقلة/- انتهت مساء اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتأهل من تلك المرحلة 12 منتخبا هي:

العراق

السعودية

الإمارات

عمان

سوريا

اليابان

كوريا الجنوبية

إيران

فيتنام

أستراليا

لبنان

الصين

وتأهلت تلك المنتخبات بشكل مباشر إلى دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، وتتنافس في المرحلة الثالثة بتصفيات مونديال 2022.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم يوم 24 يونيو/حزيران الحالي.

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