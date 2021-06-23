تعرف على المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- أسدل الستار مساء يوم الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا.

وفيما يلي قائمة المتأهلين إلى ثمن نهائي بطولة يورو 2020:

المجموعة الأولى: إيطاليا – ويلز – سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا – الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا – النمسا – أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – التشيك

المجموعة الخامسة: السويد – إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا – ألمانيا البرتغال

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