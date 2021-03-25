تعرف على اللاعبين أصحاب أعلى رواتب في الدوري العراقي

تعرف على اللاعبين أصحاب أعلى رواتب في الدوري العراقي

المستقلة/- يتصدر لاعب الشرطة محمد قاسم قائمة اللاعبين أصحاب أعلى رواتب في الدوري العراقي.

ويحصل محمد قاسم على 350 مليون دينار في الموسم الواحد، ويليه في المركز الثاني أحمد إبراهيم لاعب القوة الجوية بـ340 مليون.

ويأتي سعد ناطق لاعب الشرطة في المركز الثالث براتب 300 مليون دينار، ثم حسين علي لاعب الزوراء (200 مليون)، وكرار جاسم لاعب نفط الوسط (90 مليون).

وفي المركز السادس نبيل صباح لاعب نفط الوسط (115 مليون)، ثم إبراهيم بايش لاعب الجوية (275 مليون) وزميله أيمن حسين بنفس الراتب.

ويقتسم المركز التاسع علاء عبد الزهرة لاعب الزوراء (200 مليون) وزميله جلال حسن.