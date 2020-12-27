تعرف على الفائزين بجوائز “جلوب سوكر”

(المستقلة) توج الأهلي المصري بلقب أفضل ناد في الشرق الأوسط، فيما حصد بايرن ميونيخ جائزة أفضل ناد لعام 2020، وفاز ريال مدريد، بلقب أفضل نادي في القرن الحالي، وذلك ضمن جوائز “جلوب سوكر”.

وأقيم مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر”، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بجائزة لاعب العام في 2020، فيما نال كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في القرن الحالي.

وتوج بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بلقب مدرب القرن الحالي، فيما حصل هانز فليك، مدرب بايرن، على جائزة مدرب العام في 2020.

وحصد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على جائزة اللاعب صاحب أفضل مسيرة، بالاشتراك مع مواطنه إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد وبورتو البرتغالي السابق.