تعرف على الفئات التي سمحت السعودية بالقدوم اليها بشكل مباشر

المستقلة /- في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم بشكل مباشـر إلى المملكة مـن الدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لعدد من الفئات، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.

تشمل القرار هذه الفئات:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، كما تقرر رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا، مع ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.