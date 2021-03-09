تعرف على الطفل عبد الرحمن عادل الذي أبكى السيسي؟

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن الطفل، الذي أبكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في إطار الاحتفالات بيوم “الشهيد والمحارب القديم”.

وبحسب موقع “مصراوي”، الطفل الذي الذي أبكى السيسي هو عبد الرحمن عادل، وهو طفل كفيف افتتح الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم “الشهيد والمحارب القديم” بعنوان “لولاهم ما كنا هنا”.

وقدّم عبد الرحمن أغنية “ابن الشهيد” بمشاركة “سيف ولوجين” نجلي الشهيد عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

وشارك في الفقرة نجوم الغناء: أنغام، نادية مصطفى، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، جنات، ورامي رفعت.

وتأثر الرئيس السيسي بغناء عبد الرحمن، وظهر ذلك في تصوير الندوة، حيث بدا على السيسي تأثره بكلمات الأغنية التي تقول بدايتها: “أنا جايز ماشي لكن سايبلكم ذكريات، عايشة في كل الأماكن باينة في كل الحاجات، لو قالوا ده مات قولولهم عاش راجل مات شهيد”.

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن الطفل، الذي أبكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في إطار الاحتفالات بيوم “الشهيد والمحارب القديم”.

وبحسب موقع “مصراوي”، الطفل الذي الذي أبكى السيسي هو عبد الرحمن عادل، وهو طفل كفيف افتتح الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم “الشهيد والمحارب القديم” بعنوان “لولاهم ما كنا هنا”.

وقدّم عبد الرحمن أغنية “ابن الشهيد” بمشاركة “سيف ولوجين” نجلي الشهيد عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

وشارك في الفقرة نجوم الغناء: أنغام، نادية مصطفى، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، جنات، ورامي رفعت.

وتأثر الرئيس السيسي بغناء عبد الرحمن، وظهر ذلك في تصوير الندوة، حيث بدا على السيسي تأثره بكلمات الأغنية التي تقول بدايتها: “أنا جايز ماشي لكن سايبلكم ذكريات، عايشة في كل الأماكن باينة في كل الحاجات، لو قالوا ده مات قولولهم عاش راجل مات شهيد”.

وأشار “مصراوي” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها عبد الرحمن أمام السيسي، ولفت إلى أنه سبق وقدّم أغنية “نفس الحروف” مع الممثلة والمغنية المصرية دنيا سمير غانم، في 23 ديسمبر 2018، في الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”.

وأكد الموقع أنه، عقب ذلك، تعاقد المنتج هشام جمال مع عبد الرحمن لإنتاج أولى أغنياته، وذلك تشجيعا له ومشاركة في الدور الذي تهدف إليه الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واكتشاف الموهوبين منهم في المجالات الفنية.