تعرف على التغطية الصحفية لنتائج ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوربا

تعرف على التغطية الصحفية لنتائج ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوربا

المستقلة /- شكلت لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، التي شهدت فوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ على لاتسيو، والحادث المروع للأمريكي تايجر وودز، نجم الغولف العالمي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت بلقاءات يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من خلال مواجهة أتلانتا وريال مدريد، ولقاء بروسيا مونشغلادباخ ومانشستر سيتي، واللقاء المؤجل بين برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني، وعودة نجم كرة السلة الإسباني باو جاسول لفريقه السابق برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”عليك قلب النتيجة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا وريال مدريد، وكتبت: ”دوري الأبطال يبدأ الآن“.

الصحيفة اهتمت باللقاء المؤجل بين برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وعودة لاعب كرة السلة باو جاسول لفريقه السابق برشلونة والحادث المروع لنجم الغولف العالمي الأمريكي تايجر وودز.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد فريق برشلونة لكرة السلة مع نجمه السابق باو جاسول، وكتبت: ”تعاقد“.

كما تحدثت عن تصريحات الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بشأن الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”نستطيع“.

كما اهتمت بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت عن خسارة أتلتيكو مدريد بملعبه أمام تشيلسي: ”تشيلسي يزيد من أزمة أتلتيكو مدريد“، وعن مواجهة أتلانتا وريال مدريد، كتبت: ”زيدان لا يثق في المصابين“.

واهتمت الصحيفة أيضا بالحادث المروع لبطل الغولف العالمي الأمريكي تايجر وودز.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عودة لاعب كرة السلة الإسباني باو جاسول لفريقه برشلونة، وكتبت: ”إنه برشلوني“.

كما تحدثت عن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي: ”هدف بقرار من تقنية حكم الفيديو وضرورة الريمونتادا“، وعن لقاء أتلانتا وريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد للبقاء على قيد الحياة“.

واهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإلتشي المؤجل في الدوري الإسباني والصراع على اللقب، وكتبت: ”كومان يعتقد“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أتلانتا وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”زيدان: لدي الأفضل“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي 1-0، وكتبت: ”إنه الوقت للعودة“.

كما اهتمت باللقاء المؤجل بين برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وتحفيز الهولندي رونالد كومان لاعبيه من أجل التنافس على اللقب.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الحادث المروع لنجم الغولف العالمي تايجر وودز، وكتبت: ”صلاة من أجل تايجر“.

كما اهتمت بفوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”جيرو يحصل على مقصيته“.

الصحيفة اهتمت أيضا بلقاء بروسيا مونشغلادباخ ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بيب غوارديولا لن يسترخي“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الحادث المروع لنجم الغولف العالمي الأمريكي تايجر وودز، وكتبت: ”تايجر في رعب ساحق“.

كما تحدثت عن فوز تشيلسي خارج ملعبه على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الأزرق هو اللون“.

كما اهتمت بفوز ليدر يونايتد على ساوثهامبتون 3-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصريحات جان ميشيل أولاس، رئيس أولمبيك ليون، وكتبت: ”سيكون ازدراء مضحكا“.

كما تحدثت عن حادث الأمريكي تايجر وودز نجم الغولف العالمي، وكتبت: ”الخوف وودز“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة لاتسيو في ملعبه أمام بايرن ميونخ 4-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لاتسيو انقطاع الكهرباء“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد منقوص من عدة لاعبين.. الفرصة الكبيرة لغاسبريني“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الأندية الإيطالية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهزيمة لاتسيو أمام بايرن ميونخ 4-1 ومواجهة أتلانتا لريال مدريد، وكتبت: ”لاتسيو يا لها من ضربة.. وأتلانتا ليل ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس ونجميه البرازيلي آرثر ميلو والأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا – آرثر: الحقيقة“.