تعرف على أغلى الأندية العربية

المستقلة/- كشف موقع “Transfermarkt” المتخصص في تقييم اللاعبين، عن الأندية العربية الأعلى من ناحية القيمة السوقية للاعبين.

وتشهد قائمة أغلى 10 أندية عربية من ناحية القيمة السوقية، حضور 5 فرق سعودية.

ويتصدر أهلي جدة قائمة الفرق العربية الأغلى، وتبلغ القيمة السوقية للاعبيه 45.7 مليون يورو، يليه مواطنه النصر، بـ44.03 مليون يورو.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثالث بقيمة 43.68 مليون يورو، ثم الدحيل القطري في المرتبة الرابعة بقيمة 33.13 مليون يورو.

الشباب السعودي يحتل المركز الخامس على المستوى العربي بـ31.85 مليون يورو، ثم مواطنه اتحاد جدة المركز السادس بقيمة 30.6 مليون يورو.

السد القطري يحتل المركز السابع بـ28.7 مليون يورو، ثم الأهلي المصري ثامنا بقيمة 25.5 مليون يورو.

وفي المركز التاسع يأتي العين الإماراتي، البالغ قيمته 24.25 مليون يورو، ويليه مواطنه شباب الأهلي دبي في المركز العاشر بقيمة 22.9 مليون يورو.