تعرف على أرخص السيارات الكهربائية حول العالم

المستقلة /- ماجد أكرم / يوجد تنافس شرس في عالم السيارات للعام الجديد ، وقد حظت السيارات باهتمام بالغ حيث ينتظر الملايين في العالم الجديد .

ونشر موقع ” هوات كارز ” المختص بأخبار السيارات تقرير ببرز أهم وأرخص السيارات الكهربائية في العالم

-سيارة نيسان ” أريا ” الجديدة ، وذلك بسعر يبدأ من 40 ألف دولار ، وتحتوي على محرك رباعي نطاق سيره يصل لـ 300 ميل

-سيارة رينو Towingo z.e ، بمحرك كهربائي ، بالإضافة إلى قدرت 155 ميلا ، وتكلفة 24.575 دولار .

-سيارة فيات 500 وتحتوي على محرك 199 ميل ،سعر السيارة 26.344 دولار .

-سيارة فولكس فاجن الجديدة كليا Id.4، بمحرك نطاق سيرة يصل لـ250 ميلا وبتكلفة 40 أل دولار

ومن المعروف أن السيارة الكهربائية تعمل بمحرك كهربائي بالبطارية، ويمكن شحنها بطرق مختلفة، منها محطات الشحن الكهربائية التى أصبحت فى تزايد مستمر حول العالم أو مكبس الجهد العالى بالمنزل ، ومن الأمثلة على هذا النوع من المركبات جميع الموديلات من Tesla أوKona Elektro من Hyundai .

وهناك النوع الآخر وهى السيارة الهجينة التى تعمل بمحركين احدهما كهربائى والاخر محرك احتراق منتظم أسفل غطاء المحرك. يمكن أن تقود السيارات الهجينة بالكامل كهربائيًا لمسافات طويلة ، إذا كانت البطارية فارغة أو إذا كانت هناك حاجة إلى إنتاج محرك أعلى ، يمكن للمحرك التحول إلى طاقة الاحتراق أثناء القيادة. ومن الأمثلة على ذلك BMW ActiveHybrid X6 أو Toyota Prius.

وهناك النوع الثالث من السيارة وهو الهجين المعتدل ، ولا توجد طريقة لشحن البطارية باستخدام الكهرباء من المقبس، ولكن هناك ما يسمى بالاسترداد ، المعروف أيضًا باسم الكبح المتجدد ، يشحن البطارية أثناء الكبح أو القيادة على المنحدرات. ومن الأمثلة على هذا الشكل من التنقل الإلكتروني Smart Fortwo mhd أو Lexus ES 300h

بالإضافة الى مميزات السيارة الكهربائية من ناحية البيئة فهي خالية تمامًا من الانبعاثات ، فلا يوجد غبار ناعم وأكاسيد النيتروجين وثانى اكسيد الكربون مقارنة بالسيارات التقليديو الأخر.

ولكن هناك عددا من المشاكل التى تواجه السيارات الكهربائية اولها التكلفة العالية مقارنة بالسيارات التقليدية وثانيها المدى الخاص بكل سيارة يكون قليل الى حد ما وعندما يصبح عالى يرتفع ثمن السيارة اكثر.