تعرف على أبرز توقعات الفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2021

المستقلة/- منى شعلان/ يقام حفل جوائز الأوسكار في دورته الـ93، صباح الاثنين، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور كبار نجوم هوليوود.

ويتنافس هذا العام فيلمان من العالم العربي للحصول على جوائز الأوسكار هما فيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية “الرجل الذي باع ظهره” الذي يتنافس للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الأنجليزية، وفيلم “الهدية للمخرجة البريطانية الفلسطينية فرح النابلسي الذي يتنافس على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

ورصدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في التقرير التالي، أبرز توقعات الفائزين في حفل جوائز الأوسكار 2021.

-أفضل فيلم

تتوقع الصحيفة فوز فيلم Nomadland (نومادلاند) للمخرجة كلوي تشاو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند.

وفاز فيلم “نوماد لاند” بأهم ومعظم الجوائز السينمائية لهذا العام، منها جولدن جلوب وجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين وجائزة نقابة المنتجين الأمريكيين لأفضل فيلم، مما يجعله المرشح الأقوى.



-أفضل ممثل

يعد تشادويك بوسمان، هو المرشح الأقوى للفوز بهذه الجائزة عن دور عازف ترومبيت في فيلم Ma Rainey’s Black Bottom (قاع ما ريني الأسود).

ومن المحتمل فوز أنتوني هوبكنز بأفضل ممثل عن فيلم The Father (الأب)، لكن لجنة التحكيم قد تأخذ بعين الاعتبار عامل امتلاك هوبكنز أوسكار، في حين أن هذه هي آخر فرصة لتكريم الراحل “بوسمان”.

-أفضل مخرج

من المرجح فوز المخرجة الآسيوية كلوي تشاو، بجائزة أفضل مخرجة عن فيلم “نوماد لاند”، خاصةً بعد فوزها بأفضل إخراج من نقابة المخرجين الأمريكيين.

وفي حالة فوزها، سوف تكون “تشاو” ثاني مخرجة تفوز بالجائزة في تاريخ الأوسكار.

-أفضل ممثلة

تعد هذه الفئة من أكثر الفئات المحيرة في سباق الأوسكار هذا العام، إذ إن فرانسيس مكدورماند هي المرشحة الأقوى، ولكن رهان الصحيفة على الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، بطلة فيلم (قاع ما ريني الأسود).

وفازت فيولا بأفضل ممثلة من نقابة الممثلين عن نفس الدور، كذلك مرت بتغيير جسماني مبهر في هذا الفيلم يجعلها من المفضلين للجنة التحكيم.

-أفضل ممثل مساعد

من المتوقع فوز الممثل البريطاني دانييل كالويا بأوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم Judas and the Black Messiah (يهوذا والمسيح الأسود).

فاز “كالويا” بأفضل ممثل مساعد من بافتا وجولدن جلوب وساج، مما يجعله المرشح الأقرب للفوز.



-أفضل ممثلة مساعدة

تتوقع الصحيفة فوز الممثلة الكورية يون يوه جونج بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Minari (ميناري).

ويصعب التنبؤ بالفائزة في هذه الجائزة بشكل حاسم، ولكن بعد فوز “جونج” بأفضل ممثلة مساعدة في جوائز ساج و بافتا، تضاعفت احتمالية فوزها بأوسكار.

-أفضل أنيميشن

تتوقع الصحيفة فوز فيلم الأنيميشن Soul (سول)، والذي يتناول رحلة مدرس موسيقى لكشف خبايا الروح باستخدام فنه.

-أفضل وثائقي

من المتوقع فوز وثائقي My Octopus Teacher (تعلمت من الأخطبوط) والذي يدور حول صداقة غير متوقعة بين صانع أفلام وثائقية وأخطبوط ذكي.