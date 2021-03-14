تعديل مواعيد مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

تعديل مواعيد مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات منتخب العراق في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

يذكر أن جميع مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخب العراق ستقام في دولة البحرين بنظام التجمع.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لمنتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة.

العراق × كمبوديا: 7 يونيو/حزيران 2021.

العراق × هونج كونج: 11 يونيو/حزيران 2021.

العراق × إيران: 15 يونيو/حزيران 2021.

ويحتل منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن البحرين في الوصافة.