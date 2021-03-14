تعديل مواعيد مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

Iraq's players celebrate their opening goal during the 24th Arabian Gulf Cup Group A football match between United Arab Emirates and Iraq at the Khalifa International Stadium in the Qatari capital Doha on November 29, 2019. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

المستقلة/- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات منتخب العراق في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

يذكر أن جميع مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخب العراق ستقام في دولة البحرين بنظام التجمع.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لمنتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة.

العراق × كمبوديا: 7 يونيو/حزيران 2021.

العراق × هونج كونج: 11 يونيو/حزيران 2021.

العراق × إيران: 15 يونيو/حزيران 2021.

ويحتل منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن البحرين في الوصافة.

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