تعديل جدول الدوري المصري بسبب أولمبياد طوكيو

المستقلة/- شرع مسؤولو اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في وضع تعديلات على جدول الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد صعود المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

ويضع اتحاد الكرة جدولا جديدا بحيث تستأنف مباريات المسابقة يوم 9 أغسطس/ آب المقبل، على أن تنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

منتخب مصر فاز على أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب مياجي في آخر جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وسجل هدفي منتخب مصر أحمد ياسر ريان وعمار حمدي ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط، ويتأهل وصيفا مع إسبانيا المتصدر برصيد 5 نقاط.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم السبت المقبل في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة في الدور ربع النهائي، الواحدة بتوقيت بغداد.