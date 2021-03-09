تعاون مصري عراقي في القطاع الزراعي

المستقلة/-بدأت مصر والعراق التعاون في مجال القطاع الزراعي، في إطار حرص الحكومة العراقية على دعم المزارعين.
وقال حميد النايف المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن زيارة وزير الزراعة محمد الخفاجي إلى مصر كانت ناجحة وأثمرت عن بداية تعاون حقيقي بين العراق ومصر في جميع المجالات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، سواء كان في مجال المكينة أو عمليات تبادل المعلومات.

وأضاف النايف أنه لا شك أن الجانب المصري يتعامل برؤية التبادل وليس الاستثمار بالصحراء استعداداً للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن آلية التنفيذ تعتمد على الوفرة المالية من خلال الموازنة التي لم تقر حتى الساعة.

وأكد النايف أن الوزارة ماضية بدعم الفلاحين والمزارعين بهدف تطوير القطاع الزراعي، سواء من خلال البذور أو الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية، فضلاً عن الأعلاف.

وأضاف المتحدث باسم الزراعة العراقية، أن خطة الوزارة تتوقف على زيادة الدعم من خلال وفرة التخصيص المالي.

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