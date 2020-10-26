تعادل مثير بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

تعادل مثير بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تعادل ميلان مع ضيفه روما بـ3 أهداف لكل فريق، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا مبكرا لميلان في الدقيقة الثانية، وجاء الرد من إيدين دزيكو نجم روما في الدقيقة 14.

وأضاف أليكسيس ساليميكرز هدفا ميلان الثاني في الدقيقة 47، وأحرز جوردان فيرتو هدف تعادل روما الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وأحرز إبراهيموفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 79، فيما عادل روما النتيجة للمرة الثالثة في الدقيقة 84 عن طريق ماراش كومبولا.

بهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يحتل روما المركز التاسع بـ8 نقاط.