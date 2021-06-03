تطور جديد في مفاوضات راموس مع ريال مدريد

المستقلة/- وصل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، إلى طريق مسدود في مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، هذا الشهر، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع الميرنجي بشأن العقد الجديد حتى الآن.

وأفادت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، بحدوث انهيار تام في المفاوضات بين مسؤولي ريال مدريد وسيرجيو راموس.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مفاوضات راموس مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، توقفت تمامًا، ومن المتوقع مغادرة اللاعب لريال مدريد في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت “ديفنسا سنترال” أن المدافع المخضرم يرفض تمامًا فكرة خفض راتبه بنسبة 10% وفقًا للعرض المقدم من ريال مدريد للتجديد.

وذكرت أن كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد للميرنجي، أبلغ الإدارة بأنه سيفعل كل ما في وسعه للتحدث مع سيرجيو راموس، وإقناعه بالتجديد مع النادي الملكي.