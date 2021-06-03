تطور جديد في مفاوضات راموس مع ريال مدريد

المستقلة/- وصل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، إلى طريق مسدود في مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، هذا الشهر، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع الميرنجي بشأن العقد الجديد حتى الآن.

وأفادت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، بحدوث انهيار تام في المفاوضات بين مسؤولي ريال مدريد وسيرجيو راموس.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مفاوضات راموس مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، توقفت تمامًا، ومن المتوقع مغادرة اللاعب لريال مدريد في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت “ديفنسا سنترال” أن المدافع المخضرم يرفض تمامًا فكرة خفض راتبه بنسبة 10% وفقًا للعرض المقدم من ريال مدريد للتجديد.

وذكرت أن كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد للميرنجي، أبلغ الإدارة بأنه سيفعل كل ما في وسعه للتحدث مع سيرجيو راموس، وإقناعه بالتجديد مع النادي الملكي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

توجيه عاجل من السيسى بشأن إعمار غزة

رياضية

برشلونة يعلن مصير كومان

اخبار العراق

مدرب إيران يعلق على الفوز أمام هونج كونج

اخر الاخبار

مصر.. مصرع 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج بسبب حريق

اخر الاخبار

هيونداي تطلق توسان الهجينة الجديدة وتكشف مواصفاتها

رياضية

ترتيب مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية

رياضية

البحرين تسحق كمبوديا وتخطف صدارة العراق بالتصفيات

رياضية

البحرين تسحق كمبوديا وتخطف صدارة العراق بالتصفيات

اخبار العراق

الامن النيابية:يجب وضع حد للتدخل التركي وأن لايبقى الموضوع مبهما إلى الابد

رياضية

إيران تهزم هونج كونج في التصفيات الآسيوية

رياضية

الكرخ يبلغ نصف نهائي كأس العراق

رياضية

بالصور.. الكشف عن زي منتخب العراق الجديد

اخر الاخبار

الصحة المصرية: هذه الدول تشترط الحصول على لقاح كورونا مع الـPCR لدخول أراضيها

اخر الاخبار

البحرين تعفى المتورط بالجريمة في هذه الحالة

رياضية

ريال مدريد يجدد عقد فاسكيز

اخبار مصر

وزيرة الصحة : إصابات ووفيات كورونا بمصر الأقل فى العالم

رياضية

إنتر ميلان يعين مدربا جديدا