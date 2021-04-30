“تطور جديد” فى حالة وفاء مكي الصحية بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت الفنانة المصرية وفاء مكي استقرار حالتها الصحية الآن، بعد نقلها إلى مستشفى الهرم، أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، إن وفاء مكي كانت تعاني من ضيق في التنفس عند وصولها إلى المستشفى، موضحا: “موجودة الآن داخل غرفة العزل على جهاز تنفس، حيث إن إهمالها في العلاج أدى إلى تدهور حالتها”.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد أعلنت أمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها تتلقى العلاج منذ 10 أيام وتدهورت حالتها الصحية مما دفعها للاستغاثة بوزارة الصحة لكي تنقلها للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وعادت الفنانة وفاء مكي للظهور الإعلامي للمرة الأولى في مارس الماضي، بعد خروجها من السجن حيث قضت خلف القضبان ما يقرب من 10 سنوات، بعد إدانتها في قضية تعذيب خادمتين و احتجازهما، من قبل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عام 2001، ولكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى ثلاث سنوات.

وعن أزمة سجنها، قالت خلال ظهورها في برنامج “القاهرة اليوم” للإعلامية بثينة توكل والفنان إدوارد، إنها لا تشعر بمرورها بأزمة من البداية، ولكنها مجرد تجربة “مضحكة” بالنسبة لها، وتابعت: “لكل جواد كبوة..الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا”.

وأشارت مكي إلى أنها تخطط للعودة إلى عملها مرة أخرى، حيث تلقت عروضا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، ولكنها اعتذرت عنها بسبب إصابة ابنها مما اضطرها للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة وفاء مكى هو مسلسل الكابوس عام 2015 مع الفنانة غادة عبد الرازق كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية المصرية الشهيرة مثل مسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل الرايا البيضاء، ومسلسل بوابة المتولي، بالإضافة إلى بعض الأفلام مثل فيلم ضد الحكومة مع الفنان الراحل أحمد زكي.