تطور جديد بشأن مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022، ولم يوافق المهاجم الأرجنتيني على التجديد حتى الآن.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن وكيل ديبالا سيصل تورينو، اليوم، استعدادا لاستئناف مفاوضات التجديد مع يوفنتوس.

وأشارت إلى أن وكيل ديبالا سيخضع أولا للحجر الصحي في تورينو لمدة 10 أيام، قبل أن يلتقي بمديري يوفنتوس.

وأوضحت أن ديبالا كان يعاني من عدم انتظام في المشاركة خلال الموسم الماضي، إلا أن التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، قد يجعل المهاجم الأرجنتيني يلعب دورا مهما مع اليوفي الموسم المقبل.

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