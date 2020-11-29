تطورات جديدة في قضية “سما المصري”

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر اسم الراقصة المصرية سما المصري ، مؤشر البحث العالمى جوجل فى مصر، بعد أن أكد محاميها أنه سيتقدم خلال أيام، بطعن على الحكم بحبسها وتغريمها بسبب القضايا المنسوبة إليها.

حيث أكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أنه سيتقدم خلال أيام، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، والذى قضى بحبس سما المصرى سنة وغرامة 100 جنيه، أمام محكمة النقض، مؤكداً ثقته بالقضاء المصرى فى إظهار براءة موكلته ، أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدها.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

سما المصري هي راقصة مصرية من مواليد 15 يوليو 1976، واسمها الحقيقي سامية، وعملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

وأنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ،وقامت بإنتاج أول كليباتها وهو من إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان “يا أحمد يا عمر” ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم ، والذي كان سببا في شهرتها ، وسبب جدلا كبيرا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي إعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة.