تطورات جديدة بشأن إصابة ثنائي منتخب العراق

المستقلة/- أكد المدير الإداري لمنتخب العراق باسل كوركيس، اليوم الاحد، ان الاصابة التي تعرض لها صانع الألعاب بشار رسن في لقاء أمس الأول أمام هونج كونج، طفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام إيران، بينما شهدت تدريبات أمس السبت عودة اللاعب علي فائز بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية سلامته من فيروس كورونا.

وقال كوركيس في تصريحات صحفية إن الجهاز الطبي اجرى الفحوصات اللازمة للاعب بشار رسن، وتبين أن الإصابة التي أجبرته على الخروج أمام هونج كونج لا تتعدى الكدمة البسيطة ولن تحول دون اشتراكه في اللقاء المرتقب بعد غد الثلاثاء أمام إيران.

بشأن اللاعب علي فائز، أشار إلى أنه أجرى مسحة طبية جديدة أثبتت اكتساب الشفاء التام من فيروس كورونا، ما دفع اللجنة المنظمة إلى السماح له بالانضمام إلى بعثة المنتخب مبينا أن فائز بحالة صحية ممتازة واشترك في تدريبات الأمس تحضيرا للمواجهة المقبلة أمام إيران.

وكان علي فائز قد خضع للحجر الصحي بعيدا عن بعثة اسود الرافدين نتيجة ثبوت إصابته بـ”كوفيد – 19″ ما أدى إلى غيابه عن مباراتي كمبوديا وهونج كونج السابقتين.