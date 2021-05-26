تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري جمال عبد الناصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعافي زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من فيروس كورونا، حيث كتب قائلًا: “الحمد لله.. هو الشافي المعافي.. وبأمره كل شيء ..المسحة الثانية سلبية والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعا خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل”.

وأضاف:”شكرا لكل من سأل عنها ودعا لها وأهتم بأن يطمئن عليها.. شكرا مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. شكرا للدكتور أشرف زكي.. شكرا للزميلة العزيزة نهال عنبر.. شكرا للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة.. شكرا للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبي والتمريض للعناية الفائقة والرقي في التعامل والدقة في الرعاية والانضباط والإتقان في كل شيء مع كل المرضى أفتخر بكم و بمؤسستكم.. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائما.. اللهم اشف كل مريض.. وارفع عنا هذا الوباء.. واحفظنا من توابعه.. وسلم بلادنا من كل شر وأذى .. اللهم آمين”.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد تم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقص نسبة الأكسجين فى الدم، ونشرت فاطمة صورا لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: “أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا، الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته وربنا يستر”.

وأضافت فاطمة: “أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم”.

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