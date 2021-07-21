تصرف مفاجئ من مي حلمي بعد أنباء خطبتها من حسن شاكوش

تصرف مفاجئ من مي حلمي بعد أنباء خطبتها من حسن شاكوش

المستقلة/- منى شعلان / ردت الإعلامية المصري مي حلمي على الأنباء المنتشرة حول ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش في أعقاب ظهورهما سويا داخل أحد المطاعم الشهيرة.

و كتبت مي حلمي عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:”خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم آلاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول”.

وأضافت مي حلمي:”ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو انا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني”.

وقررت مي حلمي أن تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “وآدي السوشيال ميديا حبة بقا ووضعت رمز باب مغلق، تعبيرا منها عن إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن مي حلمي كشفت عبر حسابها عن اقتراب موعد زواجها وكتبت: “يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى”، ثم نشرت مقطع من مقابلتها مع سارة دندراوي في برنامج “تفاعلكم” حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت “احتمال”، وعلقت على ذلك المقطع وكتبت: “بقى أكيد”.