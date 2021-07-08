تصرف مفاجئ من سهير القيسي بعد مهاجمتها بسبب حلا شيحة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الإعلامية العراقية سهير القيسي لهجوم حاد من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد تغريدة لها انتقدت من خلالها الفنانة المصرية حلا شيحة بعد ورود أنباء عن اعتزالها التمثيل مرة أخرى.

وكتبت القيسي عبر حسابها الشخصي على تويتر: “تره غير مهم وجود #حلا_شيحا بالفن المصري .. الاعتزال من عدمه لا يشكل فرق أبداً .. هي ليست سعاد حسني أو ميرفت امين أو نبيلة عبيد .. فعادي تعتزل افضل .. #رأي_شخصي”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على تغريدة الإعلامية العراقية، وتعجب البعض من طريقة تناولها قضية اعتزال الفنانة المصرية من عدمه متسائلين عن سبب تدخلها في هذا الأمر بدون مبرر، فيما دافع متابعون آخرون وقالوا إن القيسي أبدت رأيها مثلها مثل أي متابع، وما بين مؤيد ومعارض ، قامت القيسي بحذف التغريدة لتنهى الجدل القائم.

وكان والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، قد رد على الأنباء التي انتشرت عن اعتزالها الفن بعد تداول أكثر من صورة لها بالحجاب مع زوجها معز مسعود، وقال: “حلا لم تعتزل الفن ولم تفكر في ذلك مطلقا، ولم يطلب منها معز ذلك الأمر، ولكنها ستوهب فنها لخدمة المجتمع المصري من خلال أعمال هادفة لا يخشى أي أحد من مشاهدتها وتكون متاحة لجميع أفراد الأسرة”.

وعن ارتدائها الحجاب، أوضح شيحة في تصريحات صحفية أنها “تذهب للمسجد مع زوجها وأبنائها كل يوم جمعة لكي يُصلوا، وأنها تقضي في الوقت الحالي إجازتها هناك ولكنها لم ترتدِ الحجاب كما يظن البعض”.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم “مش أنا”، من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تصرف مفاجئ من سهير القيسي بعد مهاجمتها بسبب حلا شيحة

اخر الاخبار

فيديو.. الكويتية حنين حسين تطرح “مكسورة”

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة سقوط كيم كارداشيان أثناء ممارسة رياضة التزلج على الماء

رياضية

حارس إنجلترا يحقق رقما قياسيا

رياضية

الارتباك يضرب صفقة انتقال راموس لباريس

رياضية

تعيين مدرب جديد لمنتخب سوريا

رياضية

برشلونة في أزمة بسبب جريزمان وديمبلي

رياضية

برشلونة في أزمة بسبب جريزمان وديمبلي

رياضية

منتخب إنجلترا يبلغ نهائي يورو 2020

اخر الاخبار

هل أصيب عادل إمام بفيروس كورونا؟

اخر الاخبار

وفاة والد النجم روبرت داوني بعد صراع مع المرض

اخبار مصر

السيسى: توجهنا لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة نتيجة للتعنت الإثيوبي

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة الانفجار العنيف في ميناء جبل علي النفطي في دبي

اخر الاخبار

بئر برهوت .. حين تتحول الحياة الى جحيم

اخر الاخبار

فيديو.. لجين “أم رموش” تعلق على اتهام والدتها باستغلالها لتحقيق الأرباح

اخر الاخبار

الأردن يوجه رسالة إلى إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

شاهد.. فنانة مصرية توزع “البطيخ” في كندا