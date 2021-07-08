تصرف مفاجئ من سهير القيسي بعد مهاجمتها بسبب حلا شيحة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الإعلامية العراقية سهير القيسي لهجوم حاد من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد تغريدة لها انتقدت من خلالها الفنانة المصرية حلا شيحة بعد ورود أنباء عن اعتزالها التمثيل مرة أخرى.

وكتبت القيسي عبر حسابها الشخصي على تويتر: “تره غير مهم وجود #حلا_شيحا بالفن المصري .. الاعتزال من عدمه لا يشكل فرق أبداً .. هي ليست سعاد حسني أو ميرفت امين أو نبيلة عبيد .. فعادي تعتزل افضل .. #رأي_شخصي”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على تغريدة الإعلامية العراقية، وتعجب البعض من طريقة تناولها قضية اعتزال الفنانة المصرية من عدمه متسائلين عن سبب تدخلها في هذا الأمر بدون مبرر، فيما دافع متابعون آخرون وقالوا إن القيسي أبدت رأيها مثلها مثل أي متابع، وما بين مؤيد ومعارض ، قامت القيسي بحذف التغريدة لتنهى الجدل القائم.

وكان والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، قد رد على الأنباء التي انتشرت عن اعتزالها الفن بعد تداول أكثر من صورة لها بالحجاب مع زوجها معز مسعود، وقال: “حلا لم تعتزل الفن ولم تفكر في ذلك مطلقا، ولم يطلب منها معز ذلك الأمر، ولكنها ستوهب فنها لخدمة المجتمع المصري من خلال أعمال هادفة لا يخشى أي أحد من مشاهدتها وتكون متاحة لجميع أفراد الأسرة”.

وعن ارتدائها الحجاب، أوضح شيحة في تصريحات صحفية أنها “تذهب للمسجد مع زوجها وأبنائها كل يوم جمعة لكي يُصلوا، وأنها تقضي في الوقت الحالي إجازتها هناك ولكنها لم ترتدِ الحجاب كما يظن البعض”.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم “مش أنا”، من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.