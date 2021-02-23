تشيلسي يخطف فوزا ثمينا من أتلتيكو مدريد

المستقلة/- حقق تشيلسي فوزا ثمينا بنتيجة (1-0) على مضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة على ملعب “أرينا ناسيونالا” بالعاصمة الرومانية بوخارست، بعدا نقلها من ملعب “واندا متروبوليتانو” بسبب إجراءات السفر المفروضة في إسبانيا للحد من تنفشي فيروس كورونا.

وسجل هدف المباراة الوحيد في المباراة أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي في الدقيقة 68.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب، في معقل البلوز “ستامفورد بريدج” يوم 17 مارس/آذار المقبل.