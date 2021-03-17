تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في ضيافة أتلتيكو قد انتهى بفوز تشيلسي 1-0.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد