تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في ضيافة أتلتيكو قد انتهى بفوز تشيلسي 1-0.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

برشلونة يجدد عقد نجمه الشاب

اخبار العراق

العراق يخسر تنظيم “خليجي 25”

الاخبار

الدوري العراقي.. ترتيب الفرق بعد الجولة 24

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يهزم جلادباخ ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضية

ريال مدريد يتخطى أتالانتا ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

أسعار النفط تتراجع لأقل من 59 دولار للبرميل

اخر الاخبار

أسعار النفط تتراجع لأقل من 59 دولار للبرميل

اخر الاخبار

سارة التونسي تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة طردها من مسلسل “حرب أهلية”

اخر الاخبار

بعد ترشحه للأوسكار.. تعرف على موعد عرض فيلم “الهدية”

اخبار العراق

العراق يمنح تأشيرة عند الوصول لمواطني 30 دولة

اخر الاخبار

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 14 يوم

اخر الاخبار

“The Misfits”.. فيلم هوليوودي بإنتاج إماراتي فى صيف 2021

اخر الاخبار

فيديو.. ليلى أحمد زاهر تخوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى

رياضية

مدير يوفنتوس السابق يهاجم رونالدو

اخر الاخبار

سبايك لي على رأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

اخبار العراق

اجرام كركوك تعتقل سارق مصرف في بغداد