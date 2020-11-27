تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للنهائي التاريخي

(المستقلة) يشهد استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية مباراة قمة تاريخية في نهائي نسخة 2019-2020 من دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة.

وتعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك هي الأولى في تاريخ البطولة بين فريقين من نفس الدولة، والأولى بنظام المباراة الواحدة، بدلا من نظام الذهاب والعودة.

وفيما يلي نقدم لكم التشكيلتين الأساسيتين للأهلي والزمالك.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وإسلام جابر

الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي

الهجوم : كاسونجو وأشرف بن شرقي وزيزو ومصطفي محمد