تشكيلة المنتخب العراقي المتوقعة امام كمبوديا اليوم

المستقلة … يلاقي المنتخب العراقي اليوم الاثنين منتخب كمبوديا ضمن تصيفات كأس العالم 2022 عن قارة اسيا والتي ستقام في البحرين.

ويطمح المنتخب العراقي الى تحقيق الانتصار امام منافسه منتخب كمبوديا للتأهل الى بطولة كأس العالم عن قارة اسيا 2022.

ومن المتوقع ان يلعب مدرب المنتخب العراقي بتشكيلة من لاعبين ذو خبرة عالية ليضمن السرعة والاداء العالي في المباراة واللمسات النهائية لتتيح له الوصول الى مرمى خصمه بسهولة، وستكون تشكيلة المنتخب العراقي على النحو الأتي:

الحارس: جلال حسن

خط الدفاع: علي عدنان – أحمد ابراهيم –  ميثم جبار – علاء مهاوي

خط الوسط: صفاء هادي – أمجد عطوان – همام طارق

مهاجم صريح: ميمي – علاء عبدالزهرة – شيركو كريم

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