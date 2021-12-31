تشديد لعدم إطالة خطبة الجمعة في مصر

المستقلة /- جددت وزارة الأوقاف المصرية تنبيهاتها على أئمة وخطباء المساجد، بعدم إطالة خطبة الجمعة اليوم لأكثر من 10 دقائق، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية.

وشددت وزارة الأوقاف على أنه ستتم إحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المطر الشديد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة.

وقالت الوزارة: “ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام”، مشيرة إلى أن هذه الرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد، وعليهم التواجد بأماكن عملهم.