تسريب قميص ميلان الجديد

المستقلة/- سرب موقع فوتي هيدلاين الشهير القميص الأساسي لنادي ميلان لموسم 2021/2022، مع عودة الروسونيري إلى الخطوط السوداء السميكة كما في موسم 2014/2015.

ويحمل قميص إي سي ميلان للموسم المقبل من إنتاج شركة ‘‘بوما‘‘ لمسة عصرية وجديدة على الخطوط التقليدية باللونين الأحمر والأسود المعتاد للنادي.

وتعد الخطوط العمودية في القميص الجديد أضيق على الجانبين بينما سيهيمن الشريط الأسود في المنتصف.

وسيتم عرض شعار ميلان دائما بشكل بارز على الجزء الخلفي من الياقة على شكل حرف V، سيكون الشورت أسود والجوارب سوداء مع خطوط حمراء.

يذكر أن إي سي ميلان يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بالتساوي مع أتالانتا ويوفنتوس أصحاب المركز الثاني والثالث، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تسريب قميص ميلان الجديد

رياضية

محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

اخبار العراق

تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي

اخر الاخبار

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة بسبب كورونا

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة اسبوع لمواجهة كورونا

رياضية

وكيل جاريث بيل يفتح النار على مورينيو

اخبار مصر

الداخلية المصرية تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

اخر الاخبار

وزارة المياه والري: وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا فى هذه الحالة

اخر الاخبار

أستاذ صحة عامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

اخر الاخبار

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها

اخر الاخبار

منظمة فضائية أمريكية تتوقع سقوط “الصاروخ الصيني التائه” فوق دولة عربية

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني: يمكننا تدمير إسرائيل خلال 24 ساعة

اخر الاخبار

بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه ومخاطر سقوطه