تسريب قميص ميلان الجديد

المستقلة/- سرب موقع فوتي هيدلاين الشهير القميص الأساسي لنادي ميلان لموسم 2021/2022، مع عودة الروسونيري إلى الخطوط السوداء السميكة كما في موسم 2014/2015.

ويحمل قميص إي سي ميلان للموسم المقبل من إنتاج شركة ‘‘بوما‘‘ لمسة عصرية وجديدة على الخطوط التقليدية باللونين الأحمر والأسود المعتاد للنادي.

وتعد الخطوط العمودية في القميص الجديد أضيق على الجانبين بينما سيهيمن الشريط الأسود في المنتصف.

وسيتم عرض شعار ميلان دائما بشكل بارز على الجزء الخلفي من الياقة على شكل حرف V، سيكون الشورت أسود والجوارب سوداء مع خطوط حمراء.

يذكر أن إي سي ميلان يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بالتساوي مع أتالانتا ويوفنتوس أصحاب المركز الثاني والثالث، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.