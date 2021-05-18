تسريب عرض ريال مدريد للتعاقد مع أليجري

المستقلة/- أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لخلافة زين الدين زيدان المتوقع رحيله عقب نهاية الموسم.

وارتبط ريال مدريد بأكثر من مدرب في الآونة الأخيرة بعد التأكيدات المستمرة حول رغبة زيدان بتقديم استقالته، ويأتي على رأسهم راؤول جونزاليس أسطورة النادي ومدرب الكاستيا، بالإضافة إلى يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق والذي حقق معه 5 ألقاب كالتشيو متتالية.

ويبدو للبعض أن التوقيع مع أليجري ستكون مهمة سهلة لريال مدريد بحكم أنه لا يدرب أي فريق منذ عامين، لكن في الواقع الأمر ليس كذلك، لأن هناك اهتمام كبير من جانب يوفنتوس باستعادته لخلافة أندريا بيرلو، كما يسعى نابولي هو الآخر للتعاقد معه بدلاً من جينارو جاتوزو المتوقع رحيله.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد قدم عرضه الأول بالفعل لأليجري من أجل إقناعه بالانتقال إلى إسبانيا، والذي يتضمن الحصول على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، وبعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد التلقائي لعام آخر.

يذكر أن خيار التعاقد مع أليجري لا يحظى بدعم جماهير ريال مدريد، فخلال استفتاء أجرته صحيفة ماركا الإسبانية، حصل راؤول جونزاليس على النسبة الأعلى من الأصوات بواقع 58%، مقابل 10% فقط نالها المدرب الإيطالي.

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