تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

المستقلة /- يبدو أن شركة ”سامسونغ“ تعمل على إصدار أصغر وأرخص من جهاز Galaxy Tab A7، إذ تمكن المسرب التقني إيفان بلاس من الحصول على صور وبعض مواصفات الجهاز اللوحي ذي الميزانية المحدودة.

وعلى عكس Tab A7 الحالي، فإن Galaxy Tab A7 Lite لن يأتي بمعالج كوالكوم، كما كان يعتقد، وبدلا من ذلك ستختار الشركة الكورية لجهازها معالج Helio P22T.

وبحسب موقع  PhoneArena، يأتي جهاز Galaxy Tab A7 Lite بشاشة LCD بقياس 8.4 بوصة، مع معالج  MediaTek Helio P22T، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت، وبطارية 5100 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية واحدة دون فلاش أو مستشعرات ثانوية.

كما تم اعتماد Galaxy Tab A7 Lite من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC ومعيار ”بلوتوث  SIG“، في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للتسريبات السابقة، سيتم إطلاق Galaxy Tab A7 Lite في يونيو/ حزيران، إلى جانب إصدار ”Lite“ من جهاز Galaxy Tab S7  الأغلى، فيما لم تتضح بعد تكلفته، لكن يمكننا توقع سعر 200 يورو أو أقل له.

يشار إلى أن سوق الأجهزة اللوحية شهد تغيرا كبيرا بسبب وباء كورونا، حيث يستخدمها الموظفون العالقون في العمل من المنزل للاتصال بأعمالهم، كما يحتاجه معظم الطلاب ليتمكنوا من حضور فصولهم الافتراضية، إلى جانب الجانب الترفيهي أيضا للأجهزة اللوحية.

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