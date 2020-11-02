تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في الأردن بـ 5877 إصابة و47 وفاة

المستقلة / -سجل الأردن، اليوم الاثنين، 47 حالة وفاة و 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات والإصابات منذ بدء الجائحة إلى 913 حالة وفاة و 81,743 إصابة مسجلة.

وبحسب الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا في الأردن، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الإصابات توزعت على النحو التالي:

– (3361) في محافظة العاصمة عمّان.

– (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.

– (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

– (107) في محافظة العقبة.

– (75) في محافظة جرش.

– (58) في محافظة الطفيلة.

– (884) في محافظة الزرقاء.

– (294) في محافظة البلقاء.

– (108) في محافظة عجلون.

– (87) في محافظة الكرك.

– (75) في محافظة المفرق.

– (8) في محافظة مأدبا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الاثنين للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، حيث تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).