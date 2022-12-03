“تريند اليوم” جديد آيه عبدالله

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنانة المصرية آية عبدالله بعنوان “تريند اليوم” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وصدرت أغنية “تريند اليوم” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

عكس الكليب أجواء الأغنية الإيقاعية، وحمل لوحات راقصة وأجواء مرحة وطاقة ايجابية، وظهرت آية عبدالله بأكثر من إطلالة شبابية مختلفة ومنوعة.

وجاءت أغنية “تريند اليوم” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وتميز النص بإستخدام مطلحات جديدة الى جانب اللحن السريع.

أغنية “تريند اليوم” من كلمات خالد ڤرناس والحان د. مصطفى العسال وتوزيع احمد حسام والهامي دهيمة.

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