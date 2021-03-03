تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شراء الزمالك

المستقلة/- نفى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، ما تردد مؤخرا حول نيته شراء نادي الزمالك المصري.

وراجت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن آل الشيخ، يعتزم تقديم عرض ضخم لشراء نادي الزمالك لصالح الدولة المصرية.

وكتب حساب جماهيري على موقع “تويتر” يحمل اسم نجم الزمالك أشرف بن شرقي، تغريدة جاء فيها: “رسميا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديا عالميا، وأيضا سيتم إنشاء استاد خاص بالنادي، وتوقيع صفقات على أعلى مستوى”.

ورد آل الشيخ على هذه التغريدة قائلا: “رسميا، أنت كذاب”.

وسبق لآل الشيخ تولي الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق.

كما امتلك المستشار السعودي في فترة سابقة، نادي بيراميدز المصري، قبل أن ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر، ليستحوذ على نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويعيش نادي الزمالك فترة صعبة منذ نهاية الموسم الماضي، وبدأت مشاكله بخسارته أمام غريمه الأهلي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، مرورا بحل مجلس إدارته، وصولا لأزمة تجديد عقود أبرز نجومه.