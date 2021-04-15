تركيا تُغرم جوجل 37 مليون دولار

المستقلة /- أعلن مجلس المنافسة التركي ، فرض غرامة مالية مقدارها 37 مليون دولار على شركة جوجل المحدودة للإعلان والتسويق .

وبحسب وكالة انباء الاناضول التركية، أشار بيان على موقع مجلس المنافسة الترك ، إلى انتهاء التحقيق الجاري حول الأقسام التابعة لشركة غوغل، بحيث أظهر التحقيق انتهاك “غوغل” لقوانين المنافسة التركية في مجال البحث عن أماكن الإقامة كالفنادق وغيرها.

كما اظهر التحقيق أن “غوغل” استغلت الوضع القائم في سوق خدمات البحث العامة، وقامت بإبراز بعض المنشآت على حساب أخرى، بشكل غير عادل يقصي بعض المنشآت، في خطوة تنتهك قوانين المنافسة.