تركيا تلقي القبض على 15 عراقي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

الأمن التركي يوقف 15 عراقيا وسوريا واحدا متهمين بالانتماء إلى داعش"

الامن التركي

المستقلة /- ألقت القوات الأمنية التركية القبض على 16 أجنبيا متهما بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، بولاية صامسون في شمال البلاد.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب، الجمعة، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في قضائي “أطاقوم”، و”إيلك أديم” بصامسون، في شمال تركيا.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 15 عراقيا وسوري واحد، تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف داعش.

وصادرت الفرق مواد رقمية عثرت عليها في أماكن إقامة المتهمين.

وتشن قوات الأمن التركية بصورة متواصلة، حملات مداهمة على عناوين مشتبه في ارتباط ساكنيها بتنظيمات إرهابية.

المصدر: الأناضول

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