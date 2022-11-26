تركيا تؤكد استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين

المستقلة/- أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.

وفي كلمة له أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، أكد فؤاد أوقطاي أن “التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا”، موضحا أن “الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي، أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل”.

وتابع أوقطاي: “تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، مضيفا: “قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد وصف يوم الاثنين الماضي لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مونديال قطر، بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

كما نشرت الرئاسة المصرية بيانا، أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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