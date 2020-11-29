تركيا: القدس أهم قضايا القرن ويجب على الأتراك الدفاع عنها بارواحهم

تركيا: القدس أهم قضايا القرن ويجب على الأتراك الدفاع عنها بارواحهم
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المستقلة …قال مصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي، إن قضية القدس أهم قضايا القرن العشرين، والعالم يعيش حقبة يتعزز فيها كفاح الشعوب المضطهدة، وخاصة المسلمين، لنيل حقوقهم.

وتأتي تصريحات شنطوب بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه “يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم”، مشددا على أنها “شرف الأمة الإسلامية”.

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وقال أردوغان خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية، أمس السبت، موجها كلامه للعالم الإسلامي: “لنضع خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا”، فيما أضاف الرئيس التركي أن “العنصرية الثقافية والتمييز والتعصب وصلت إلى أبعاد لا يمكن إخفاءها في دول تعتبر بمثابة مهد للديمقراطية”.

وأوضح أن الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لحرية التعبير، وقال إن “اليمين المتطرف في الغرب لا يستهدف المسلمين والأتراك فحسب، إنما كل من هو أجنبي ومختلف عنه”.

 

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