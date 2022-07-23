بكلفة 20 مليار دولار..تركيا تبدء ببناء المفاعل الرابع  بمحطة آق قويو النووية

المستقلة/- وضع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، حجر الأساس للمفاعل الرابع بمحطة “آق قويو” للطاقة النووية التركية.

وتتضمن المحطة، مفاعلات نووية من الجيل الثالث، ومفاعل مخصص للماء المضغوط، وهي أول محطة نووية في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان،إن “المحطة التي تعد من أكبر الاستثمارات التركية حالياً، تُعدّ من أهم الخطوات التي اتخذتها البلاد لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الأجنبية”.

ونقل البيان عن الوزير دونماز، قوله إن “مفاعلات محطة الطاقة النووية التركية، ستلبي 10% من احتياجات البلاد من الكهرباء”، مشيراً أن “الأعمال في المحطة تسير وفق الجدول المخطط له”.

وأضاف “تتكون المحطة من أربعة مفاعلات نووية، طاقة كل منها ألف و200 ميجاوات، تُنتج 35 مليار كيلو واط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يعادل إجمالي الطلب في ولايتي أنقرة وأزمير، أو 90% من احتياجات اسطنبول”.

وأكد دونماز، حسب البيان، أن “المشروع سيحقق مكاسب كبيرة لتركيا في العديد من الجوانب، وأهمها تقليل اعتمادنا على موارد الطاقة الخارجية، وبالتالي تقليل عجز الحساب الجاري وإدخال مصادر طاقة بديلة”.

وأعرب دونماز عن أمله “في تشغيل أول مفاعل في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، العام المقبل 2023″، مضيفًا “نحن نولي أهمية كبيرة لهذا المشروع لتلبية الاحتياجات العلمية والمعرفية لمهندسينا وطلابنا”.

محطة “آق قويو” النووية

وتقع محطة “آق قويو” النووية في مدينة مرسين التركية، بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبدأ العمل فيها عام 2017، وتبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي.

وتعمل تركيا على المحطة بالتعاون مع روسيا، والتي وقعت معها عقد البناء في عام 2010، وبمجرد افتتاحها، ستنضم تركيا لـ32 دولة أخرى حول العالم تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتُعد المحطة، أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم.