ترشيح مهند علي ضمن أفضل نجوم الجولة الثامنة من الدوري القطري

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(المستقلة) أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح العراقي مهند علي “ميمي” وإبراهيم بايش، نجم السيلية، ضمن أفضل لاعبي الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وأحرز ميمي هدفا في فوز السيلية على الدحيل 2-1، يوم الثلاثاء الماضي.

وبهذا الهدف رفع ميمي رصيده إلى 6 أهداف يقتسم بها صدارة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر، مع الإسباني سانتي كازورلا (السد)، والمغربي نبيل الزهر (الأهلي).

ويتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإنترنت.

رابط التصويت:

https://ar.the-afc.com/news/afcsection/qsl-2021-week8

 

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