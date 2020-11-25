ترشيح رشيد وجيلوان لجائزة آسيوية.. أين هما من اختيارات كاتانيتش؟

(المستقلة) ينافس الثنائي العراقي أسامة رشيد وجيلوان حمد على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في أوروبا في الأسبوع الحالي.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة، ومن بينهم أسامة رشيد، لاعب سانتا كلارا البرتغالي، وجيلوان حمد لاعب جوريكا الكرواتي.

ويتنافس على الجائزة 10 مرشحين، حيث يتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير.

أين كاتانيتش؟

ويغيب كل من رشيد وجيلوان عن خيارات السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، في الآونة الأخيرة.

كاتانيتش لم يستدعِ أسامة رشيد وجيلوان حمد لقائمة “أسود الرافدين” الأخيرة في معسكر دبي خلال فترة التوقف الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي.

رشيد انضم للمنتخب الأول في 2011، ويعود آخر ظهور له بقميص “أسود الرافدين” إلى بداية عام 2019.

في المقابل فإن جيلوان حمد خاض مباراة وحيدة بقميص المنتخب العراقي، كانت العام الماضي.