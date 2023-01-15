تربية ميسان تنظم مسيرة كشفية بمناسبة اعياد الجيش والشرطة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظمت تربية ميسان/قسم النشاط الرياضي والمدرسي اليوم مسيرة كشفية بمناسبة عيد الجيش والشرطة العراقية على أديم المخيم الكشفي بمشاركة ١٦٠ مدرسة تنوعت بين (رياض اطفال وابتدائية وثانوية) .

وقال مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي في كلمة بالمناسبة ان تربية ميسان اعتادت ان تقيم هذه الفعاليات بهذه المناسبة كل عام احتفاء بصانعي النصر على الارهاب من جيش وشرطة ومن خلفهم الحشد الشعبي الذين قدموا التضحيات الجسيمة لكسر شوكة الاعداء وحققوا النصر الساحق بشهادة القاصي والداني على بطولاتهم.

واضاف ان المسيرة هي اقل ما تقدمه المديرية بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب كل العراقيين .

وانطلقت كراديس الكشافة في استعراض أمام المنصة على أنغام الجوق الموسيقي، وفي الختام وجه المدير العام بتقديم كتاب شكر وتقدير الى المدارس المشاركة في الاستعراض و التنظيم العالي والتنسيق لقسم النشاط الرياضي و المدرسي بشعبه و قادته كافة .

وحضر الاستعراض عدد من مسؤولي دوائر الدولة في المحافظة و عدد من مديري أقسام المديرية .