تربية ميسان تنظم مسيرة كشفية بمناسبة اعياد الجيش والشرطة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظمت تربية ميسان/قسم النشاط الرياضي والمدرسي اليوم مسيرة كشفية بمناسبة عيد الجيش والشرطة العراقية على أديم المخيم الكشفي بمشاركة ١٦٠ مدرسة تنوعت بين (رياض اطفال وابتدائية وثانوية) .

وقال مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي في كلمة بالمناسبة ان تربية ميسان اعتادت ان تقيم هذه الفعاليات  بهذه المناسبة كل عام احتفاء بصانعي النصر على الارهاب من جيش وشرطة  ومن خلفهم الحشد الشعبي الذين قدموا التضحيات الجسيمة لكسر شوكة الاعداء وحققوا النصر الساحق بشهادة القاصي والداني على بطولاتهم.

واضاف ان المسيرة هي اقل ما تقدمه المديرية بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب كل العراقيين .

مدير عام تربية ميسان

وانطلقت  كراديس الكشافة في استعراض أمام المنصة على أنغام الجوق الموسيقي،  وفي الختام وجه المدير العام بتقديم كتاب شكر وتقدير الى المدارس المشاركة في الاستعراض و التنظيم العالي  والتنسيق لقسم النشاط الرياضي و المدرسي بشعبه و قادته كافة .

وحضر الاستعراض عدد من مسؤولي دوائر الدولة في المحافظة و عدد من مديري أقسام المديرية .

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

للمرة الخامسة ..القطري العطية يتوج بلقب رالي دكار

اخر الاخبار

الأسوأ منذ 30 عاما.. تحطم طائرة في النيبال يخلف 68 قتيلا

اخر الاخبار

مشاركة لا مغالبة

اخر الاخبار

اوكرانيا تفرض عقوبات على 198 شخصيةً

اخبار العراق

نائب يطالب بمعالجة المظالم التي سببها المخبر السري

اخر الاخبار

الرئيس الأسد واضح في موقفه .. لكن هناك من يحاولون تفسير غير ذلك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأسوأ منذ 30 عاما.. تحطم طائرة في النيبال يخلف 68 قتيلا

اخر الاخبار

مشاركة لا مغالبة

اخبار العراق

نائب يطالب بمعالجة المظالم التي سببها المخبر السري

اخر الاخبار

الرئيس الأسد واضح في موقفه .. لكن هناك من يحاولون تفسير غير ذلك

اخر الاخبار

غوتيريش في مأزق مع كوريا الشمالية!

اخر الاخبار

بعد وفاة نجله..جورج وسوف يفكر باعتزال الغناء نهائياً

اخبار العراق

بالصور.. المدرب فييرا  يتجول بشوارع العمارة

اخبار العراق

بالصور.. المدرب فييرا  يتجول بشوارع العمارة

اخبار العراق

ادباء العراق ينعون الشاعر حامد الياسري

اخر الاخبار

فضل شاكر يطلق  أغنيته الجديدة “صعبان عليك حالي “

اخبار العراق

المنتخب الوطني يواصل وحداته التدريبية تحضيرا لملاقاة نظيره القطري

اخر الاخبار

نائب : الكتل الكبيرة تقف الى جانب استمرار السوداني في المنصب

اخبار العراق

تشهد بغداد اليوم ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

صحيفة.. الخلافات وصلت إلى ذروتها بين المالكي والخزعلي

اخر الاخبار

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخبار العراق

النفط.. سيتم زيادة انتاج حقل غرب القرنة 2 بواقع 80 الف برميل

اخر الاخبار

اوبك+ تزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 140 الف برميل