تربية صلاح الدين تشكو من قلة ملاكاتها التربوية

المستقلة/- شكت مديرية تربية صلاح الدين من قلة ملاكاتها التربوية، كاشفة عن تنسيب اربعة الاف تدريسي للعمل خارج المحافظة، نصفهم في اقليم كردستان.

وقال مدير عام تربية صلاح الدين امجد محمد احمد طلمس في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المديرية تعاني نقصا حادا في الملاكات التدريسية بسبب تنسيب اكثر من 2000 منهم الى اقليم كردستان، والعدد ذاته الى مناطق مختلفة خارج المحافظة بسبب العمليات العسكرية ضد ارهابيي داعش، اضافة الى اكثر من 600 موظف منسبين للعمل بمحافظة كركوك”.

واضاف ان “اسباب النقص تشمل ايضا المحالين على التقاعد والاجازات وطلبات الاحالة على التقاعد بناء على طلب المتقدم، كل ذلك اسهم بحدوث هذا النقص”، مشيرا الى ان “المحاضرين هم من جعلوا العملية التربوية في المحافظة تستمر”.

واكد مساعي المديرية الحثيثة لتثبيتهم على الملاك الدائم، اذ ان عددهم وصل الى 15 ألفا و389 محاضرا، موضحا “رصد مبلغ يصل الى 45 مليار دينار كاجور للمحاضرين والاداريين عن ثمانية اشهر وسيتم صرفها حال اكمال توزيع بطاقات (الماستر كارد).