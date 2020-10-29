ترامب يستمر بالسخرية : سوف نرسل بيلوسي إلى المريخ – فيديو

المستقلة /- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون بلاده الأولى التي ترسل رائد فضاء إلى المريخ، ورشّح، في لفتة ذات مغزى، رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، لهذه المهمة.

فأثناء إلقائه خطابا أمام أنصاره بولاية أريزونا، التقط ترامب عبارة صدرت من أحد مؤيديه فتوقف عندها، وأعلنها على الملأ متبنيا إياها.

وتتجدد من حين لآخر المعارك الكلامية والاتهامات المتبادلة بين ترامب وبيلوسي، التي قادت أكثر من تحرك في مجلس النواب لعزل ترامب من منصبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الرئيس الأمريكي في هذا الشأن: “سنكون أول أمة ترسل رائد فضاء إلى المريخ. من المحتمل أن تكون امرأة. من روى ذلك؟ نعم فلتكن نانسي بيلوسي. هذا جميل ورائع. قف، دعهم ينظرون إليك. لقد كررتها للتو. ولكن شكرا على هذه الفكرة، إنها حقا رائعة”.

 

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