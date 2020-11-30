المستقلة /-قالت وسائل إعلام أمريكية؛ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعلان مفاجأة خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في 20 كانون الثاني القادم.

ونقل موقع “الدايلي بيست” عن مصادر مطلعة أن ترامب طرح فكرة إطلاق حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن، وربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 لصالحه.

وقالت المصادر؛ إن الرئيس ترامب المنتهية ولايته ناقش مع مستشارين ومقربين منه تفاصيل إطلاق حملته لانتخابات 2024 خلال حفل تنصيب بايدن.

ولم يرد تعقيب من البيت الأبيض على هذا التقرير، بحسب الديلي بيست.

وقد بدأ ترامب وبعض المقربين منه بالفعل، حسب الصحيفة، في جس نبض المانحين البارزين، إذا اختار الترشح في انتخابات 2024.

وكانت صحيفة بلومبيرغ قد ذكرت أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020 .

وتحظى محاولات ترامب الترشح في عام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأظهر أحد الاستطلاعات من Seven Letter Insight أن 66 بالمائة من الناخبين الجمهوريين، سوف يدعمون الرئيس في عام 2024، إذا ترشح، حسب ذات الصحيفة.