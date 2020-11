المستقلة … صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و المرشح الجمهوري في الانتخابات الامريكية بان وضعه جيدا في جميع الولايات المتحدة.

فيما شكر ترامب الشعب الامريكي على تصويته والادلاء بصوتهم في الانتخابات الأمريكية الحالية للعام 2020.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020