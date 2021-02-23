تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع في الأداء.

وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.26٪ ليصل إلى مستوى 549.78 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.3 مليار سهم بقيمة 1.4 مليار دينار عبر تنفيذ 549.78 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 44 شركة، ارتفع منها 14 شركة، وانخفضت 16 شركة، بينما استقرت أسعار 140شركة دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 149 مليون سهم بقيمة بلغت 75 مليون دينار من خلال تنفيذ 16 صفقة على اسهم 4 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 40مليون سهم بقيمة بلغت 64 مليون دينار من خلال تنفيذ 42 صفقة على اسهم 3 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

-الخير للاستثمار المالي.

-المصرف المتحد.

-مصرف ايلاف الاسلامي.

الشركات الأكثر خسارة

-مصرف الخليج.

-الأمين للتأمين.

-الكندي لإنتاج اللقاحات.