تراجع مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/-تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.7 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.28%،ليغلق عند مستوى 11،190.8 نقطة.

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 2،092.48 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.84%، ليغلق عند مستوى 3،083.89 نقطة.

سيطر على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 728.4 مليون جنيه، 410.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 1.1 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 739.4 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 410.5 مليون سهم من 28.6ألف صفقة منفذةثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.7 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.28%،ليغلق عند مستوى 11،190.8 نقطة، .

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 2،092.48 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.84%، ليغلق عند مستوى 3،083.89 نقطة.

سيطر على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 728.4 مليون جنيه، 410.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 1.1 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 739.4 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 410.5 مليون سهم من 28.6ألف صفقة منفذةجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.7 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.28%،ليغلق عند مستوى 11،190.8 نقطة، .

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 2،092.48 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.84%، ليغلق عند مستوى 3،083.89 نقطة.

سيطر على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 728.4 مليون جنيه، 410.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 1.1 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 739.4 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 410.5 مليون سهم من 28.6ألف صفقة منفذة