تراجع مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.52.

كما تراجع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 2،185.69 نقطة%،ليغلق عند مستوى 11،333.86 نقطة

وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.15 %، ليغلق عند مستوى 3،198.81 نقطة.

سيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 32.7 مليون جنيه، 75.4 الف جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 32.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 483.5 مليون سهم من 37.1 ألف صفقة منفذة.

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